Frankfurter klagen gegen Anflüge aus östlicher Richtung

Kassel/Frankfurt (dpa/lhe) - Drei Kläger aus Frankfurt wenden sich am heutigen Mittwoch (10.15 Uhr) vor dem Verwaltungsgerichtshof in Kassel gegen die so genannte Rückenwindkomponente. Flugzeuge starten und landen in der Regel mit Gegenwind. Ausnahmen erlaubt die Rückenwindkomponente. Sie sieht vor, dass bis zu einer Windgeschwindigkeit von fünf Knoten grundsätzlich mit Anflug aus östlicher Richtung gelandet werden soll. Dort liegen aber die Grundstücke der Kläger. Sie werden bei Anflug aus östlicher Richtung überflogen. Die Klage richtet sich gegen die Deutsche Flugsicherung des Bundes. (Az.: 9 C 1897/13.T)