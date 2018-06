Frankfurts Basketball-Talent Bonga noch immer überrascht

In der anstehenden Summer League in den USA wolle er ein Gefühl für die Spielweise in der NBA bekommen. «Ich werde versuchen, während der Summer League positiv aufzufallen», erklärte der 18-Jährige. Gelingt das, könnte er schon bald in der NBA auflaufen. Möglich ist aber auch eine zwischenzeitliche Rückkehr nach Frankfurt, um weiter Spielpraxis zu sammeln.