Frankfurts City Marathon beeinträchtigt Gang zur Wahlkabine

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Frankfurter City Marathon wird am Sonntag den Wählern in der Mainmetropole den Gang zur Urne erschweren. Es werde «Einschränkungen» geben, räumte Wahlleiterin Regine Fehler am Donnerstag in Frankfurt ein. Jeder könne jedoch seine Stimme abgeben. Der Zugang zu allen Wahllokalen sei möglich.