Frankfurts Danny da Costa: Nationalmannschaft kein Thema

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurts Dauerbrenner Danny da Costa verschwendet trotz seiner starken Leistungen in der Bundesliga und der Europa League keine Gedanken an einen Sprung ins DFB-Team. «Ich bin froh darüber, wie es momentan läuft, dass ich viele Spiele machen kann. Doch mit dem Thema Nationalmannschaft beschäftige ich mich nicht. Um dahin zu kommen, muss man über einen längeren Zeitraum sehr, sehr konstant gewesen sein», sagte da Costa in einem Interview dem «Kicker» (Montag).