Frankfurts Hübner betont Ziele in Europa: Lazio «Highlight»

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurts Sportdirektor Bruno Hübner hat nach dem 4:1-Sieg über Hannover 96 auch ehrgeizige Ziele für die Europa League formuliert. «Man kann einen Riesenschritt machen. Unser Anspruch ist, die Gruppenphase zu überstehen», sagte Hübner am Montag in Frankfurt vor Journalisten. Der Pokalsieger trifft am Donnerstag (21.00 Uhr/DAZN) auf den italienischen Topclub Lazio Rom und will nach dem überraschenden Sieg bei Vorjahresfinalist Olympique Marseille nachlegen.