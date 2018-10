Frankfurts Hübner wird Jovic-Option ziehen: «Guter Vertrag»

Frankfurt/Main (dpa) - Sportdirektor Bruno Hübner hat noch einmal bekräftigt, dass Eintracht Frankfurt den Fünffach-Torschützen Luka Jovic in jedem Fall an den Verein binden wird. «Wir ziehen die Option, er wird irgendwann ein Spieler von Eintracht Frankfurt», sagte Hübner am Montag in Frankfurt vor Journalisten. Der 20 Jahre alte Jovic wurde im Sommer 2017 für zwei Jahre von Benfica Lissabon mit jener Kaufoption ausgeliehen und machte zuletzt mit einem Fünferpack beim 7:1 gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf auf sich aufmerksam.