Frankfurts Hütter lässt Torwartfrage zunächst offen

Frankfurt/Main (dpa) - Trotz der Verpflichtung von WM-Teilnehmer Kevin Trapp hat Trainer Adi Hütter die Torwartfrage bei Eintracht Frankfurt offengelassen. «Zuerst trainieren wir mal, morgen wird es die Entscheidung geben. Grundsätzlich ist es so, dass es die Mannschaft als erstes erfährt. Zu dieser Personalie werde ich nichts sagen», sagte der Österreicher vor dem Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Wenige Stunden zuvor hatte die SGE die Rückkehr des 28 Jahre alten Trapp verkündet. Dieser versicherte bei seiner Vorstellung am Freitag, er sei «topfit».