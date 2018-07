Frankfurts Kapitän Abraham zeigt sich optimistisch

Offenbach (dpa/lhe) - Auch am Freitag wird es knackig heiß in Hessen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach rechnet in den Städten mit bis zu 38 Grad. Auf dem Land seien 33 bis 36 Grad drin, sagte ein Sprecher. Einmal mehr bleibt es trocken, (...)