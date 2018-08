Frankfurts Kostic: «Wir wollen eine Saison ohne Sorgen»

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurts Neuzugang Filip Kostic will seinen dritten Bundesliga-Abstieg in vier Spielzeiten unbedingt verhindern. «Wir wollen eine Saison ohne Sorgen. Da möchte ich mit Toren und Assists dazu helfen», sagte der 25 Jahre alte Serbe am Dienstag in einer Medienrunde in Frankfurt. Kostic kommt von Absteiger Hamburger SV zunächst für zwei Jahre auf Leihbasis zu den Hessen, die sich zudem eine Kaufoption sicherten. 2016 stieg der Flügelspieler mit dem VfB Stuttgart ab, dieses Jahr mit dem HSV. «Ich möchte nicht mehr über Hamburg sprechen, ich schaue nur noch nach vorne», sagte Kostic.