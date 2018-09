Frankfurts Rebic vor Rückkehr: «Stressfußball» gegen Leipzig

Frankfurt/Main (dpa) - Vize-Weltmeister Ante Rebic steht beim deutschen Fußball-Pokalsieger Eintracht Frankfurt nach mehreren Verletzungen vor der Rückkehr. Der 25 Jahre alte Kroate könnte nach Fußproblemen am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) gegen RB Leipzig erstmals in dieser Bundesliga-Spielzeit zum Einsatz kommen, wie Trainer Adi Hütter am Freitag ankündigte. «Rebic wird mitunter eine Option sein, ja», sagte der Österreicher. Der Kroate laborierte nach seinem WM-Einsatz an mehreren Verletzungen und kam lediglich im Supercup zu einem Kurzeinsatz. Die Offensive der Hessen hatte zuletzt unter dem Ausfall des Stars gelitten.