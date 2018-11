Frankfurts Trainer zur Siegesserie: «Euphorie nicht bremsen»

Besondere Freude macht bei den Hessen derzeit das Sturmtrio Luka Jovic, Sebastien Haller und Ante Rebic. In Augsburg waren die drei Angreifer wieder an allen Treffern beteiligt. «Es funktioniert super, die drei unter einen Hut zu bringen. Die komplette Balance passt, die Mannschaft macht unglaublich viel Freude», lobte Hütter. Die Tabelle sei «eine Momentaufnahme», betonte er und fügte an: «Es ist wichtig, dass wir den Ball flach halten.»