Frankfurts Willems nach Tätlichkeit: Drei Spiele Sperre

Frankfurts Jetro Willems in Aktion. Foto: Patrick Seeger/Archiv

Frankfurts Jetro Willems in Aktion. Foto: Patrick Seeger/Archiv

Frankfurt/Main (dpa) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss für drei Spiele auf Defensivspieler Jetro Willems verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte den Außenverteidiger nach einer Tätlichkeit gegen Werder Bremen (1:2) für die Duelle gegen Borussia Dortmund, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach, wie der Verband am Dienstag mitteilte. Der 24 Jahre alte Willems hatte Gegenspieler Theodor Gebre Selassie absichtlich im Gesicht getroffen und am Tag danach seinen Fehler eingeräumt. Pokalsieger Frankfurt teilte am Dienstagmittag mit, Einspruch gegen das Urteil eingelegt zu haben.