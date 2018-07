Fraport-Chef: Verspätete Flüge wegen voller Luftstraßen

Frankfurt/Main (dpa) - Im Kampf gegen verspätete Flieger zu Zeiten des Nachtflugverbots am Frankfurter Flughafen hat Fraport-Chef Stefan Schulte den weiteren Ausbau von Flugrouten gefordert. Der Luftverkehr in Europa wachse sehr stark und die derzeitigen Luftstraßen seien voll, sagte Schulte der «Bild»-Zeitung (Donnerstag). Zusätzlich seien mehr Personal, bessere Sicherheitskontrollen und mehr Grenzkontrollen am Flughafen nötig, damit sich keine Verspätungen aufbauen könnten.