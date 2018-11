Fraport: Neue Bäume für jeden gefällten

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach Beginn der Räumung eines Protestcamps am Frankfurter Flughafen betont der Airport-Betreiber: «Für jeden Baum, der gefällt werden muss, haben wir bereits an anderer Stelle einen neuen Baum gepflanzt.» Seit Beginn des Jahres protestieren Umweltaktivisten gegen die Rodung des Treburer Waldes - am Dienstagmorgen hat die Polizei mit der Räumung des Lagers begonnen. Dort soll ein Autobahnzubringer zum neuen Terminal des Flughafens gebaut werden.