Fraport Skyliners erreichen zweite Gruppenphase im Eurocup

Ein Basketball fällt in den Basketballkorb. Foto: Lukas Schulze/Archiv

Frankfurt (dpa) - Die Fraport Skyliners aus Frankfurt haben vorzeitig den Einzug in die zweite Gruppenphase des Basketball-Eurocups geschafft. Der Bundesligist bezwang am Mittwoch Rytas Vilnius aus Litauen mit 65:63 und kann zwei Spiele vor Ende der Vorrunde mit einer Bilanz von 5:3-Erfolgen in der Gruppe D nicht mehr von einen der ersten vier Rängen verdrängt werden. Die besten vier Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für das Top16.