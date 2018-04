Fraport rechnet mit Normalisierung nach Warnstreik am Abend

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport rechnet nach dem Ende des Verdi-Warnstreiks am Dienstagabend mit einem schnell wieder normal laufenden Flugverkehr. Die Gewerkschaft Verdi habe das Ende des Warnstreiks für 18 Uhr angekündigt, sagte Fraport-Sprecher Alexander Zell am Mittag. «Wir gehen dann davon aus, dass es noch etwa 45 bis 60 Minuten dauert, bis alle Prozessstellen wieder voll besetzt sind und dann wird es auch wieder in den Regelbetrieb übergehen.»