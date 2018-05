Fraport richtet zusätzliche Personenkontrollen ein

Die persönliche Überprüfung der Passagiere und ihres Handgepäcks hatte sich in den vergangenen Monaten immer mehr zum Flaschenhals an Deutschlands größtem Flughafen entwickelt. Unter der Aufsicht der Bundespolizei erledigen private Dienstleister den Job, allerdings nicht zur Zufriedenheit des Flughafens und seiner Kundschaft mit der Lufthansa an der Spitze. Gemeinsam versuchen Airlines und Flughäfen in Berlin neue Zuständigkeiten durchzusetzen und effektivere Kontrollverfahren zu etablieren. Im internationalen Vergleich sind die Kontrollen an den deutschen Flughäfen langsam und ineffektiv.