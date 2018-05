Fraport überprüft nach Unfall gesicherte Dächer

Frankfurt/Main (dpa) - Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport zieht Konsequenzen aus einem Wirbelschleppenunfall in der vergangenen Woche. Am Donnerstag hatte ein landender Jet mehrere Ziegel vom Dach eines Hauses in Flörsheim (Main-Taunus-Kreis) gerissen, das eigentlich bereits gegen solche Vorfälle gesichert sein sollte. Bei der Überprüfung habe sich herausgestellt, dass die beauftragte Dachdeckerfirma fehlerhaft gearbeitet habe, erklärte Fraport-Chef Stefan Schulte am Dienstag bei der Hauptversammlung seines Unternehmens. Man werde voraussichtlich juristisch gegen die Firma vorgehen.