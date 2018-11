Fraport verdient trotz Chaos-Sommers überraschend gut

Für das laufende Jahr peilt Fraport-Chef Stefan Schulte weiterhin ein Ebitda von etwa 1,11 Milliarden Euro an. Hinzu kommt ein Gewinn aus dem Verkauf der Beteiligung am Flughafen Hannover.

An Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt rechnet Schulte weiterhin mit gut 69 Millionen Fluggästen, rund 7 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Oktober wuchs die Zahl der Fluggäste in Frankfurt nach vorläufigen Zahlen um 5,2 Prozent. Für die ersten zehn Monate schlägt damit ein Plus von 8,0 Prozent zu Buche.