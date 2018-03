Frau aus Wiesbaden nach Wohnungsbrand gestorben

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach einem Wohnungsbrand in Wiesbaden ist eine 74-Jährige gestorben. Die Frau erlag in der Nacht zum Montag in einem Krankenhaus ihren Verletzungen, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Demnach hatte sie bei dem Brand am Freitagabend die Feuerwehr noch selbst alarmiert. Wegen der starken Rauchentwicklung sei sie aber kollabiert und habe von den Einsatzkräften reanimiert werden müssen. Die 74-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie schließlich starb. Weitere Bewohner wurden nicht verletzt.