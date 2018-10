Frau flieht vor Ehemann und bricht sich Beine

Dornburg (dpa/lhe) - Aus Angst vor ihrem gewalttätigen Ehemann ist eine Frau in Dornburg (Kreis Limburg-Weilburg) aus zwei Metern Höhe aus dem Fenster gesprungen. Dabei brach sie sich am Freitagabend beide Beine, wie die Polizei mitteilte. Der 46-Jährige habe die 43 Jahre alte Frau zuvor geschlagen. Sie kam in ärztliche Behandlung. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen häuslicher Gewalt eingeleitet.