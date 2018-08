Frau gerät unter Linienbus und stirbt

Marburg (dpa/lhe) - Bei einem Unfall mit einem Linienbus in Marburg ist eine Frau gestorben. Sie geriet am Dienstag unter das Fahrzeug, wie die Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Mitteilung berichteten. Der 36-jährige Busfahrer habe einen Schock erlitten. Die Fahrgäste des Busses blieben nach ersten Ermittlungen unverletzt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war den Beamten zunächst nicht bekannt. Sie sperrten die Straße. Ein Kraftfahrzeugsachverständiger sollte dabei helfen, den Unfallhergang zu rekonstruieren. Die Ermittlungen dauerten an.