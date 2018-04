Frau in Wohnung verschanzt: Bei Fluchtversuch festgenommen

Groß-Umstadt (dpa/lhe) - Eine unklare Bedrohungslage im südhessischen Groß-Umstadt ist ohne Blutvergießen beendet worden. Eine 26 Jahre alte Frau, die sich am Dienstag möglicherweise bewaffnet in ihrer Wohnung verschanzt hatte, wurde bei einem Fluchtversuch festgenommen. «Es gab keine Verletzten», sagte eine Polizeisprecherin in Darmstadt. Die als psychisch labil geltende Frau habe versucht, das Haus zu verlassen. Ob sie zu diesem Zeitpunkt mit einem Messer bewaffnet war, wie anfangs vermutet, sei noch nicht bekannt.