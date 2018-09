Frau liegt tot in Wohnung: Polizei sucht weiterhin Partner

Die Ermittler schließen ein Verbrechen nicht aus. «Wir ermitteln in alle Richtungen», sagte ein Sprecher am Samstag. Der 54 Jahre alte Partner der Frau lebt in einer anderen Wohnung, wurde dort aber nicht angetroffen. Seither läuft die Suche nach ihm. Es sei ein normaler Vorgang, dass die Polizei nach einem solchen Todesfall mit Angehörigen sprechen will, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann sei möglicherweise ein Zeuge, es könne sich aber auch herausstellen, dass er tatverdächtig sei.

Eine Obduktion der Leiche soll weitere Erkenntnisse liefern. Mit Ergebnissen sei nicht vor Montag zu rechnen, sagte der Sprecher am Sonntag. Bereits am vergangenen Samstag wurde die Polizei kontaktiert, nachdem in dem Mehrfamilienhaus Hilfeschreie vernommen wurden. Die Ermittlungen vor Ort verliefen ohne Ergebnis. Ob die Hilfeschreie mit dem Tod der 51-Jährigen in Verbindung stehen, war zunächst unklar.