Frau mit Dolch erstochen: Plädoyers

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in der Hand. Foto: David Ebener/Archiv

Hanau (dpa/lhe) - Im Prozess gegen einen 58-jährigen Mann um den Mord mit einem Dolch an seiner Ehefrau werden heute am Landgericht Hanau die Plädoyers erwartet. In Vernehmungen hatte der Mann bereits gestanden, dass er sich mit dem Verbrechen rächen wollte, weil sich die Frau von ihm getrennt hatte. Laut Anklage erstach der frühere Soldat aus Afghanistan seine Ehefrau (52) im Dezember 2017 vor der Hanauer Marienkirche mit einem Dolch.