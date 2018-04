Frau mit Messer schwer verletzt: Wer war es?

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: P. Pleul/Archiv

Darmstadt (dpa/lhe) - Eine am Donnerstag mit einem Messer schwer verletzte Darmstädterin gibt der Polizei weiter Rätsel auf. Die 55-Jährige war nach einem Ehestreit am frühen Donnerstagabend ins Krankenhaus gebracht worden. Wer ihr die Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt hat, war am Freitag aber noch unklar, wie die Polizei berichtete.