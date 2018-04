Frau mit Messer verletzt: Ermittlungen dauern an

Darmstadt (dpa/lhe) - Die Polizei ermittelt weiter im Fall einer 55-jährigen Darmstädterin, die mit schweren Messerverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden war. Nach wie vor sei unklar, wer ihr die Schnittverletzungen beigebracht habe, hieß es am Freitagmorgen. Obwohl die Verletzungen nach ersten Aussagen von ihr selbst stammen, ermitteln die Beamten auch weiterhin in Richtung einer möglichen Tatbeteiligung ihres 56 Jahre alten Mannes. Die Frau schwebte am Donnerstag zu keinem Zeitpunkt in Lebensgefahr.