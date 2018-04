Frau mit zehn Kilo Crystal Meth im Handgepäck erwischt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Am Frankfurter Flughafen haben Polizisten im Handgepäck einer jungen Frau mehr als zehn Kilogramm Crystal Meth gefunden. Die 25-Jährige wurde festgenommen und kam in Untersuchungshaft, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Das Rauschgift hat nach Behördenangaben einen Straßenverkaufswert von rund 850 000 Euro. Die mutmaßliche Drogenkurierin saß in einem Flugzeug aus Mexiko und hatte die verbotene Substanz in Plastikdosen in ihrem Koffer verstaut. Die Polizisten waren auf die 25-Jährige aufmerksam geworden, nachdem sie bei der Passkontrolle am Sonntag unglaubwürdige Angaben zu ihrer Reise gemacht hatte.