Frau nimmt Motorradfahrer die Vorfahrt: 31-Jähriger verletzt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein 31 Jahre alter Motorradfahrer ist am Samstag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Wiesbaden schwer verletzt worden. Eine 51-jährige Autofahrerin war von einem Grundstück in eine Straße eingebogen und hatte dem Mann die Vorfahrt genommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach Angaben von Zeugen sei der Motorradfahrer zu schnell unterwegs gewesen.