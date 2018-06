Frau soll Partner mit über 30 Messerstichen getötet haben

Steinau/Hanau (dpa/lhe) - Nach dem Fund von Leichenteilen in Steinau an der Straße wird gegen die 34 Jahre alte Verdächtige wegen Mordes ermittelt. Sie soll ihren 47 Jahre alten Lebensgefährten mit mehr als 30 Messerstichen getötet haben, sagte Oberstaatsanwalt Dominik Mies am Dienstag in Hanau. Die Ermittler gingen daher vom Mordmerkmal der Grausamkeit aus. Die Frau habe sich dagegen auf Notwehr berufen. Die 34 Jahre alte Deutsche hatte sich Mies zufolge mit einem Schreiben an die Polizei gewandt und von der Tat berichtet. Daraufhin hätten die Beamten die in Tüten verpackten Leichenteile gefunden. Die Verdächtige sollte am Dienstagnachmittag vor den Haftrichter kommen.