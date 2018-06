Frau soll in Boutiquen gefälschte Markenware verkauft haben

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Frankfurter Staatsanwaltschaft ermittelt gegen eine 38 Jahre alte Frau, die in mehreren Geschäften im Stadtgebiet angebliche Markenware verkauft haben soll. Der Frau wird vorgeworfen, in ihren hochwertig ausgestatteten Boutiquen vor allem gefälschte Handtaschen und Schuhe von namhaften Luxus-Herstellern zu leicht reduzierten Preisen angeboten zu haben. Wie die Ermittlungsbehörde am Mittwoch berichtete, wurden bei Durchsuchungen im vergangenen Monat über einhundert Kartons mit Lederwaren, Schuhen, Kleidung und Accessoires sichergestellt. Es bestehe der dringende Verdacht, dass es sich bei den Waren um Plagiate handelt.