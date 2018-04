Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Dachgeschoss

Friedewald (dpa/lhe) - Beim Brand einer Dachgeschosswohnung ist eine Frau in Friedewald (Kreis Hersfeld-Rotenburg) ums Leben gekommen. Man habe die Frau tot in dem Zweifamilienhaus gefunden, sagte ein Sprecher der Leitstelle Hersfeld-Rotenburg am Dienstag. Sonst habe es keine Verletzten gegeben. Die Kriminalpolizei ermittle nun die Brandursache, teilte die Polizei mit. Ob es sich bei der Toten um die alleinige Mieterin der Wohnung handelt, stand zunächst nicht fest.