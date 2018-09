Frau tot gefunden: Polizei schließt Verbrechen nicht aus

Frankfurt/Main (dpa/lhe)- Eine 51-Jährige ist in Frankfurt tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten die Beamten am Donnerstagmittag die Wohnungstür aufgebrochen, nachdem sich eine Freundin der Frau Sorgen gemacht hatte. Die Todesursache war zunächst unklar. Die Leiche sollte zeitnah obduziert werden. Den 54-jährigen Partner der Frau, der in einer anderen Wohnung lebt, konnten die Beamten zunächst noch nicht antreffen.