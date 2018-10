Frau tot in Wohnung entdeckt: Polizei vermutet Verbrechen

Hattersheim (dpa/lhe) - Eine 58-jährige Frau ist am Mittwoch tot in ihrer Wohnung in Hattersheim (Main-Taunus-Kreis) entdeckt worden. Die Ermittler gehen aufgrund von Stichverletzungen von einem Gewaltverbrechen aus, teilte die Polizei mit. Zwei Angehörige hätten die Tote am Mittag im Stadtteil Eddersheim entdeckt. Die Leiche habe auf dem Fußboden gelegen. Genaue Hintergründe der Tat waren zunächst nicht bekannt.