Frau verwechselt Gas und Bremse und kracht in Biergarten

Vellmar/Kassel (dpa/lhe) - Eine Autofahrerin hat im nordhessischen Vellmar Gas- und Bremspedal verwechselt und ist in einem Biergarten gelandet. Die 41-jährige Frau war am Sonntagabend auf einen hohen Bordstein geraten und hatte aus Versehen Gas gegeben, wie die Polizei in Kassel am Montag mitteilte. Daraufhin kam sie von der Fahrbahn ab, krachte in den Biergarten und kam erst an einer Hauswand zum Stehen. Gäste befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls nicht in dem Lokal. Die Frau blieb unverletzt. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 5000 Euro.