Frau von S-Bahn erfasst und getötet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - An einem S-Bahnhof in Frankfurt ist am Dienstagmorgen eine Frau von einem ausfahrenden Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Die Identität der Getöteten sei bislang nicht geklärt, teilte die Bundespolizei mit. Zwei Gleise an dem Bahnhof im Stadtteil Höchst wurden für die Bergungsarbeiten rund zwei Stunden lang gesperrt. 43 Züge verspäteten sich. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.