Frauen Union der CDU wird 70: Kanzlerin Merkel hält Festrede

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Frauen Union der CDU wird 70 Jahre alt. Zur Jubiläumsfeier kommen die Unions-Frauen am heutigen Samstag (11.00 Uhr) wieder in Frankfurt zusammen. In der Stadt war die Vereinigung am 1. Mai 1948 gegründet worden. Die Festrede zum Geburtstag wird die CDU-Chefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel halten.