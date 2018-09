Frauen in Wiesbaden belästigt: Polizei sucht mehrere Männer

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach Berichten über sexuelle Belästigung sucht die Polizei in Wiesbaden nach mehreren Männern. In der Nacht auf Samstag waren zwei 18-jährige Frauen zu Fuß in der Wiesbadener Innenstadt unterwegs und plötzlich von fünf bis sechs Männern im Alter von etwa 20 Jahren angesprochen worden, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde eine der Frauen beleidigt und körperlich bedrängt. Kurz darauf trafen die beiden Frauen zwei andere Frauen, die ebenfalls von Belästigungen berichteten. Ob es sich dabei um dieselbe Männergruppe handelte, konnte die Polizei zunächst nicht mit Sicherheit sagen. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise.