Frauen sind im Durchschnitt 2,5 Jahre älter als die Männer

Die jüngste Bevölkerung in Hessen mit durchschnittlich 38,2 Jahren lebt den Angaben zufolge in Gießen, die älteste in Bad Orb (Main-Kinzig-Kreis) mit 50,4 Jahren. 165 200 Männer und Frauen landesweit sind 85 Jahre oder älter. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung ist laut Statistik seit 1997 von zwei Prozent auf drei Prozent im Jahr 2017 gestiegen.