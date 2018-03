Frauenleiche aus Frankfurter Westhafen identifiziert

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die im Frankfurter Westhafen gefundene Frauenleiche ist identifiziert worden. Nach Angaben der Polizei seien Gegenstände gefunden worden, die auf die Identität der Verstorbenen hinweisen. «Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich um eine 32-jährige Frau mit rumänischer Staatsangehörigkeit», teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie habe in Frankfurt gewohnt. Die Ergebnisse des DNA-Abgleichs stehen den Angaben zufolge noch aus. Die Polizei geht nach bisherigen Ermittlungen von einem Suizid aus. Die Leiche war am Donnerstag vor drei Wochen in einem Kühlwassereinlauf eines Heizkraftwerkes im Westhafen gefunden worden.