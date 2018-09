Frauenleiche gefunden: Ermittler suchen Partner

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach dem Tod einer Frau in Frankfurt sucht die Polizei weiterhin nach dem Partner der 51-Jährigen. Sie war am Donnerstag leblos in ihrer Wohnung im Stadtteil Hausen gefunden worden. Beamte hatten die Tür aufgebrochen, nachdem sich eine Freundin der Frau Sorgen gemacht hatte. Die Ermittler schließen ein Verbrechen nicht aus. «Wir ermitteln in alle Richtungen», sagte ein Sprecher am Samstag. Der Partner der Frau lebt in einer anderen Wohnung, wurde dort aber nicht angetroffen. Seither läuft die Suche nach ihm.