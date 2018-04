Frauenleiche gefunden: Polizei geht von Tötungsdelikt aus

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eine 36 Jahre alte Frau ist in Frankfurt vermutlich getötet worden. Ein 26-jähriger Mann hatte die Tote dem Rettungsdienst gemeldet, berichtete die Polizei am Dienstag. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus und nahmen den 26-Jährigen fest. Er verwickelte sich nach Angaben der Polizei in seinen Aussagen in Widersprüche. Im Halsbereich der Toten sei eine Strangmarke festgestellt worden.