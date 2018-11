Frauenrechtlerin Ateş erhält Preis «Das unerschrockene Wort»

Die Auszeichnung wird seit 1996 alle zwei Jahre in einer der Lutherstädte vergeben. Sie erinnert an die Standhaftigkeit des Reformators Martin Luther, der sich 1521 auf dem Reichstag in Worms geweigert hat, seine Ansichten zu widerrufen und daraufhin geächtet wurde. Zum Jubiläum «500 Jahre Wormser Reichstag» ist die 13. Preisverleihung im Jahr 2021 in Worms geplant. Im Bund der Lutherstädte sind 16 Orte in Deutschland zusammengeschlossen, an denen der Reformator gelebt oder gewirkt hat.