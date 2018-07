Freibadwetter satt in der letzten Sommerferienwoche

Offenbach (dpa/lhe) - In der letzten Sommerferienwoche wird Hessen mit optimalem Freibadwetter verwöhnt. In den kommenden Tagen wird es richtig heiß, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Dienstag berichtete. Schon am Dienstag werden bis zu 35 Grad erwartet. Kaum Abkühlung dürfte dabei der schwache Wind aus Südost bringen - ein Grund mehr, dem Freibad oder Baggersee einen Besuch abzustatten.