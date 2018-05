Freier Eintritt lockt knapp 70 000 Jugendliche in Museen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Kinder und Jugendliche haben in Frankfurt deutlich häufiger die städtischen Museen besucht, seitdem sie dort freien Eintritt haben. Wie aus einer am Donnerstag vorgestellten Statistik des Kulturdezernats hervorgeht, sahen sich 2017 rund 69 500 Menschen unter 18 Jahren die Ausstellungen an. Im Jahr zuvor - als noch Eintritt erhoben wurde - waren es lediglich 47 400. Das entspricht einem Anstieg von rund 47 Prozent. Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) sprach von einer überwältigenden Resonanz. Der freie Eintritt in die 16 Häuser war 2017 eingeführt worden. Die Stadt zahlt dafür an ihre Museen als Ausgleich rund 135 000 Euro pro Jahr.