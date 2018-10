Freiheitspreis geht an Alt-Bundespräsident Gauck

Frankfurt/Berlin (dpa/lhe) - Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck erhält in diesem Jahr den Freiheitspreis der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung. Gauck habe dem Thema Freiheit nicht nur in seiner Amtszeit als Bundespräsident, sondern während seines gesamten Lebens eine besondere Wertigkeit gegeben, erklärte die Stiftung am Dienstag in Berlin. Gauck erhält den undotierten Preis, der alle zwei Jahre vergeben wird, am 17. November in der Frankfurter Paulskirche.