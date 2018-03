Freispruch nach Kindstod: Anklage legt Revision ein

Nach Überzeugung der Anklage hat der 33 Jahre alte Grieche im November 2015 den kleinen Jungen in Mörfelden-Walldorf so stark geschüttelt, dass dieser zwei Tage später an einer komplexen Hirnverletzung starb. Die Strafkammer war davon nicht überzeugt. Die Ermittlungen gegen die Mutter würden nicht wieder aufgenommen, sagte Hartmann. Der Vater des Kindes, der Nebenkläger in dem Prozess war, hat nach Darstellung des Landgerichts keine Revision eingelegt.