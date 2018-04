Fremder Hund beißt Hundebesitzer und seinen Vierbeiner

Rüsselsheim/Darmstadt (dpa/lhe) - Ein 48-jähriger Hundebesitzer und sein Vierbeiner sind in Rüsselsheim von einem anderen Hund angefallen und gebissen worden. Das der Hunderasse Kangal zugehörige Tier war am Sonntag von einem Grundstück über einen Zaun ins Freie gesprungen, wie die Polizei in Darmstadt am Montag mitteilte. Dort biss er den vorbeigehenden 48-Jährigen in den Arm. Der Hund des Mannes erlitt schwere Bissverletzungen. Die Polizei hat Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet.