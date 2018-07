Freudige WM-Verlierer: Kroaten feiern in Frankfurt trotzdem

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Fans der kroatischen Fußballnationalmannschaft haben in Frankfurt trotz Niederlage im WM-Endspiel gefeiert. «Alles ist friedlich, das sind gute Verlierer», sagte ein Polizeisprecher am Sonntagabend. Nach Abpfiff des aus Moskau übertragenen Matches mit Ausgang 4:2 für Weltmeister Frankreich gab es Hupkonzerte und Autokorsos der Zweitplatzierten. «Die freuen sich einfach trotzdem», so der Polizeisprecher. In Frankfurt stellen die Kroaten unter den Ausländern die zweitgrößte Gruppe nach den Türken.