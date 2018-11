Friedenspreis für türkische Ärztin und Aktivistin

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Hessische Friedenspreis geht in diesem Jahr an die türkische Ärztin Şebnem Korur Fincancı. Die Auszeichnung wird am 28. November in Wiesbaden verliehen, wie das Kuratorium am Donnerstag bekanntgab. Fincancı wird geehrt wegen ihres Einsatzes für die Aufarbeitung von Folter und Menschenrechtsverletzungen in der Türkei. Mit der Verleihung des Preises werde sie für ihr großes Engagement für den Frieden, die Wahrung der Menschenrechte und ihren Beitrag zu Wiedergutmachung und Konfliktbewältigung ausgezeichnet. Die Laudatio wird der frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirchen in Deutschland, Wolfgang Huber, halten.